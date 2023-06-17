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В США просочилась информация о том, как НАТО "кинет" Украину уже в июле

Встреча членов Североатлантического альянса в июле в Вильнюсе не принесет Киеву хороших вестей и фактически оставит Украину с пустыми руками, сообщает Foreign Policy.

В США просочилась информация о том, как НАТО "кинет" Украину уже в июле
© ТАСС

Изданию стало известно, что бывшую советскую республику не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в Литве. Кроме того, Украине даже не обозначат временные рамки для вступления. В Брюсселе говорят о том, что нежелание принимать Киев в состав блока связано с рисками эскалации в противостоянии с Москвой.

Таким образом, крупные члены организации предпочитают действовать осторожно.

Как заявил бывший американский постоянный представитель при НАТО Роберт Хантер, западным странам необходимо отказаться от обещания экс-главы Белого дома Джорджа Буша о приеме Украины в Североатлантический альянс. Это необходимо сделать, начиная с предстоящего саммита, либо намеренно затягивать соответствующее решение.

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