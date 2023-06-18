Президент Чехии прокомментировал свое предложение о слежке за россиянами

Президент Чехии Петр Павел заявил, что не предлагал применять к находящимся в западных странах россиянам ограничительные меры, принятые в период Второй мировой войны в США по отношению к пребывавшим там японцам. Об этом сообщает CNN Prima News.

По словам президента Чехии, он не вкладывал в свое высказывание одобрение действовавшей в США во время Второй мировой войны практики по отношению к выходцам из Японии, и не предлагал то, что республика должна идти похожим путем.

"Оно прозвучало только как исторический контекст, что меры, рестриктивные меры, по отношению к [людям, принадлежащим] к нации страны, которая ведет войну, в прошлом уже были", — отметил Павел.

По его мнению, меры США по отношению к японцам во время Второй мировой не являются чем-то, с чем бы он "был согласен".