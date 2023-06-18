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Президент Чехии оценил возможность вступления Украины в НАТО во время конфликта

Президент Чехии Петр Павел заявил, что процесс вступления Украины в НАТО не может начать в настоящий момент, так как на ее территории длится вооруженный конфликт. Об этом он заявил в интервью CNN Prima news.

Президент Чехии оценил возможность вступления Украины в НАТО во время конфликта
© Газета.Ru

"Я не думаю, что процесс вступления Украины в НАТО мог бы начаться в то время, когда этот конфликт ещё происходит. И украинцы сами понимают, что это невозможно", - сказал он.

При этом, по его словам, Украина должна получить гарантии на июльском саммите альянса в Вильнюсе о том, что после окончания конфликта Украина начнет процесс вступления в НАТО.

Также президент Чехии Петр Павел заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2023 году имеют только одну возможность провести контрнаступление. Павел отметил, что действия ВСУ в этом году покажут, начнутся ли переговоры о прекращении конфликта или же он будет находиться в стадии заморозки до следующего года, когда Украина сможет собрать силы для нового контрнаступления.

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