Президент Чехии оценил возможность вступления Украины в НАТО во время конфликта

Президент Чехии Петр Павел заявил, что процесс вступления Украины в НАТО не может начать в настоящий момент, так как на ее территории длится вооруженный конфликт. Об этом он заявил в интервью CNN Prima news.

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"Я не думаю, что процесс вступления Украины в НАТО мог бы начаться в то время, когда этот конфликт ещё происходит. И украинцы сами понимают, что это невозможно", - сказал он.

При этом, по его словам, Украина должна получить гарантии на июльском саммите альянса в Вильнюсе о том, что после окончания конфликта Украина начнет процесс вступления в НАТО.