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Умер разоблачитель секретов Пентагона Дэниел Эллсберг

В возрасте 92 лет умер бывший сотрудник министерства обороны США Дэниел Эллсберг, который в 1971 году опубликовал секретный доклад Пентагона о войне во Вьетнаме. Об этом сообщает The Washington Post.

Умер разоблачитель секретов Пентагона Дэниел Эллсберг
© WIkipedia

Как рассказали родственники Эллсберга, военный аналитик умер в своём доме в штате Калифорния. Ранее он объявил, что у него обнаружили рак поджелудочной железы, при этом Эллсберг отказался от химиотерапии. Своё оставшееся время аналитик решил посвятить интервью об опасностях ядерной войны, важности Первой поправки и конфликте на Украине.

Эллсберг знаменит как человек, который в 1971 году передал в газету The New York Times «Пентагонское досье» – секретные документы о войне США во Вьетнаме. Содержание этих документов доказывало, что Белый дом с 1963 по 1969 года намеренно обострял вооруженные действия во Вьетнаме, хотя официально власти США заявляли, что не преследуют таких целей.

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Публикация этих документов подорвала доверие общественности к американским властям, а последовавшее судебное дело «США против The New York Times» привело к знаменательному постановлению Верховного суда о свободе прессы. В ответ на обнародование досье администрация президента США обвинила Эллсберга в шпионаже, а статью в The New York Times попытались запретить с помощью суда. Это привело к крупным юридическим и журналистским разборкам, которые в 2017 году были инсценированы в номинированном на «Оскар» фильме Стивена Спилберга «Пост». В результате разбирательств суд встал на сторону Эллсберга и прессы – он постановил, что СМИ имели право публиковать эти документы, а с Эллсберга были сняты обвинения.

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