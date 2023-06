Умер разоблачитель секретов Пентагона Дэниел Эллсберг

Эллсберг знаменит как человек, который в 1971 году передал в газету The New York Times «Пентагонское досье» – секретные документы о войне США во Вьетнаме. Содержание этих документов доказывало, что Белый дом с 1963 по 1969 года намеренно обострял вооруженные действия во Вьетнаме, хотя официально власти США заявляли, что не преследуют таких целей.

Публикация этих документов подорвала доверие общественности к американским властям, а последовавшее судебное дело «США против The New York Times» привело к знаменательному постановлению Верховного суда о свободе прессы. В ответ на обнародование досье администрация президента США обвинила Эллсберга в шпионаже, а статью в The New York Times попытались запретить с помощью суда. Это привело к крупным юридическим и журналистским разборкам, которые в 2017 году были инсценированы в номинированном на «Оскар» фильме Стивена Спилберга «Пост». В результате разбирательств суд встал на сторону Эллсберга и прессы – он постановил, что СМИ имели право публиковать эти документы, а с Эллсберга были сняты обвинения.