Умер разоблачитель секретов Пентагона Дэниел Эллсберг

Бывший сотрудник американского министерства обороны Дэниел Эллсберг, передавший в 1971 году в СМИ секретный доклад Пентагона о боевых действиях во Вьетнаме, умер в пятницу в возрасте 92 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление семьи бывшего военного аналитика.

Эллсберг умер в своем доме в городе Кенсингтон в штате Калифорния.

"Пентагонское досье" - секретное собрание документов, касающихся подготовки и ведения войны США во Вьетнаме. Оно было передано Эллсбергом газете The New York Times и опубликовано в 1971 году. Документы продемонстрировали, что администрация президента Линдона Джонсона, который был главой Белого дома с 1963 по 1969 год, намеренно вело политику эскалации вооруженных действий во Вьетнаме, в то время как официально американские власти заявляли, что не стремятся к их расширению. Публикация досье подорвала доверие американской и мировой общественности к властям США.