Макрон предложил Илону Маску «работать вместе»

Это сообщение появилось на фоне их встречи – уже второй за этот месяц.

Отмечается, что встречу Макрона и Маска также посетил французский бизнесмен Бернар Арно, который в начале июня уступил звание самого богатого человека в мире (по данным Bloomberg Billionaires Index) Илону Маску. При этом французский министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Жан-Ноэль Барро ранее заявил, что во Франции разместят завод Tesla.