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Макрон предложил Илону Маску «работать вместе»

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил американскому миллиардеру и главе компании Tesla Илону Маску «работать вместе». Об этом Макрон написал в своём Twitter.

Макрон предложил Илону Маску «работать вместе»
© Twitter

«Давай работать вместе», – написал французский президент под фотографией, на которой он пожимает руку Маску.

Это сообщение появилось на фоне их встречи – уже второй за этот месяц.

Отмечается, что встречу Макрона и Маска также посетил французский бизнесмен Бернар Арно, который в начале июня уступил звание самого богатого человека в мире (по данным Bloomberg Billionaires Index) Илону Маску. При этом французский министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Жан-Ноэль Барро ранее заявил, что во Франции разместят завод Tesla.

Ранее Илон Маск провёл встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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