Зеленский на встрече с делегацией Африки заявил о неприятии замораживания конфликта

"О пути достижения подлинного и справедливого мира <...> мы говорили сегодня с делегацией глав государств и высоких представителей стран Африки", - написал Зеленский в своем телеграм-канале по итогам встречи с африканскими лидерами и их представителями. "Очевидно, что <...> вывод всех их [российских войск] с территории Украины - это то, что способно остановить эту войну. Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны", - добавил он.