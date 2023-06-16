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Зеленский на встрече с делегацией Африки заявил о неприятии замораживания конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией лидеров и представителей стран Африки высказался против замораживания украинского конфликта и повторил требование о выводе российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

Зеленский на встрече с делегацией Африки заявил о неприятии замораживания конфликта
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"О пути достижения подлинного и справедливого мира <...> мы говорили сегодня с делегацией глав государств и высоких представителей стран Африки", - написал Зеленский в своем телеграм-канале по итогам встречи с африканскими лидерами и их представителями. "Очевидно, что <...> вывод всех их [российских войск] с территории Украины - это то, что способно остановить эту войну. Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны", - добавил он.

В состав делегации Африки, посетившей Киев, вошли президент Коморских островов Азали Ассумани, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса, президент Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нсиба и Уганды Рухакана Ругунда. Как ожидается, африканская делегация после встречи с Зеленским отправится в Санкт-Петербург, где 17 июня встретятся с президентом России Владимиром Путиным.

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