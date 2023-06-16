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Путин указал, что является "началом конца для доллара"

Президент РФ Владимир Путин назвал "началом конца для доллара", если расчеты за нефть и газ в мире будут проводиться не в этой валюте.

Минтруд высказался о закреплении шестидневной рабочей недели в ТК

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство выступает против установления шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе. Позицию он озвучил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава ведомства напомнил о том, что он уже ранее высказывался о введении четырехдневной рабочей недели. Котяков обратил внимание на то, что в стране предусмотрена возможность гибко формировать рабочий график.

Путин поручил проиндексировать МРОТ к 1 января 2024 года

EPA/TACC

Президент РФ Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года, передает ТАСС. По словам главы государства, это намного выше инфляции. Также Путин высказался о пособиях на детей. По словам лидера страны, пособия на ребенка до 1,5 лет нужно выплачивать вне зависимости от изменений дохода семьи.

Воздушная тревога объявлена в Киеве во время визита президента ЮАР

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве во время визита делегации с президентом ЮАР Сирилом Рамафосов, который прибыл для обсуждения со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским африканского мирного плана. Об этом пишет РИА Новости. Также воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

Макрон рассказал о зависимости страны от российских ресурсов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что производство французских (и не только) самолетов все еще зависит от поставок российского титана. Об этом сообщает ТАСС. Такое заявление Макрон сделал, выступая на заводе компании Safran Aircraft Engines, производящей авиадвигатели для Airbus и Boeing.

Путин назвал блокировку денег граждан РФ на Западе средневековьем

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, прокомментировал ситуацию с блокировкой счетов и активов российских бизнесменов. Он назвал происходящее средневековьем. Трансляция его выступления доступна на Rutube.

«В голову никому раньше не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства. Разбой. Просто закрыли, отобрали и даже не объясняют почему. Даже разговаривать не хотят. Средневековье какое-то. Но у нашего народа есть меткая поговорка: "Где родился, там и пригодился"», — сказал Путин.

Звезда «Беспринципных» задержана в центре Москвы

Кадр из сериала «Кровавая барыня»

Российская актриса Кристина Бабушкина, известная по сериалу «Беспринципные», задержана вместе с мужем в центре Москвы. Об этом сообщает Телеграм-канал «112». По информации канала, Бабушкина вместе с супругом Андреем Гацунаевым ехали по Коровьему валу, когда их автомобиль остановили сотрудники ГАИ. При проверке документов полицейскими в машине был обнаружен пакетик с белым порошком. Супругов направили на медосвидетельствование. Найденное вещество отправили на экспертизу специалистам.

Матыцин заявил, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде на правах беженцев

Министр спорта Олег Матыцин заявил на специальной сессии в рамках ПМЭФ о том, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде при их допуске на правах беженцев. Об этом пишет ТАСС. По его словам, чтобы допустить таких атлетов, необходимо сделать юридическую оценку подобных предложений, чтобы определить насколько они соотносятся с Олимпийской хартией, а также с правами человека.

В «АвтоВАЗ» объяснили проблемы с Lada Aura у Грефа

Lada Aura не завелась у главы Сбербанка Германа Грефа, поскольку после пробного заезда машину оставили с включенной передачей. Об этом ТАСС сообщили в «АвтоВАЗе». Инцидент произошел после делового завтрака «Сбера» в рамках ПМЭФ. Греф и глава Минфина Антон Силуанов решили протестировать новый автомобиль на базе модели Vesta — Lada Aura и в первый раз все прошло хорошо, но во второй машина не завелась. Министр финансов вышел из седана, открыл капот, осмотрел его, что-то сделал и автомобиль под аплодисменты снова завелся.

На Земле началась магнитная буря непонятного происхождения