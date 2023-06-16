Названа серьезная проблема для Украины в связи с выборами США

Основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер , осужденный в России за неуплату налогов, назвал серьезную проблему для Украины в связи с предстоящими президентскими выборами в США . На эту тему он высказался в разговоре с пранкерами Вованом ( Владимир Кузнецов ) и Лексусом ( Александр Столяров ), которые представились бывшим украинским лидером Петром Порошенко . Видео беседы доступно в Telegram -канале пранкеров.

«Если [Дональд] Трамп победит на выборах, это действительно станет проблемой для всех, не только для Украины. Но для Украины в первую очередь», — предрек он, отметив, что остается надеяться на проигрыш республиканца.

Тверской суд Москвы в 2013 году заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за уклонение от уплаты налогов на сумму более 522 миллионов рублей. Кроме того, Россия объявила его в международный розыск. Генпрокуратура РФ неоднократно направляла в Интерпол запрос на его арест. В 2017 году Браудера заочно приговорили в России к девяти годам заключения, признав виновным в преднамеренном банкротстве и неуплате налогов на сумму более трех миллиардов рублей.