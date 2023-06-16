Трамп отметил день рождения в кругу семьи

Дональд Трамп отпраздновал свой 77-й день рождения в кругу семьи
Иванка Трамп, ее сыновья Джозеф и Теодор, Мелания Трамп и ее сын Бэррон поужинали с Дональдом Трампом в его клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, чтобы отпраздновать его 77-й день рождения. Об этом пишет Page Six.
Иванка Трамп также поздравила отца в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), написав: «Ты самый невероятный отец. Твоя любовь, энергия и сила вдохновляют меня каждый день. Желаю тебе года, наполненного счастьем, которого ты заслуживаешь».
В начале недели сообщалось, что Дональд Трамп не был приглашен на бар-мицву (достижение еврейского совершеннолетия девушками в возрасте 12 лет — «Газета.Ru») дочери Иванки Арабеллы. Однако источник сообщил изданию Page Six, что он получил приглашение, но был занят своими юридическими проблемами.
На прошлой неделе Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам, согласно которым он неправомерно хранил секретные документы, в том числе документы с подробным описанием американских программ по созданию ядерного оружия, в своем поместье Мар-а-Лаго после ухода с поста президента в январе 2021 года. Он не признал себя виновным.