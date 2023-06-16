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Sky: Борис Джонсон станет колумнистом Daily Mail

Бывший глава британского правительства (2019-2022) Борис Джонсон, который сложил с себя депутатский мандат на фоне парламентского расследования скандала с вечеринками в его канцелярии, станет колумнистом Daily Mail. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на неназванные источники.

СМИ: Борис Джонсон станет колумнистом Daily Mail
© globallookpress.com

Они подтвердили телеканалу, что политик станет новым автором материалов, которого анонсировала газета. DM вышла в пятницу с таким анонсом на передовице: "С завтрашнего дня: Наш эрудированный колумнист, которого будет необходимо читать в Вестминстере и во всем мире!".

По данным Sky News, речь идет о Джонсоне, который начинал свою карьеру как журналист. На этом поприще он снискал себе славу, когда в 1990-х годах, будучи корреспондентом The Daily Telegraph в Брюсселе, подвергал критике председателя Европейской комиссии Жака Делора и прослыл одним из немногих известных апологетов евроскептицизма в журналистском сообществе столицы ЕС. Особенно к нему благоволила Маргарет Тэтчер.

Телеканал сообщает, что Джонсон будет вести еженедельную колонку. По информации европейского издания Politico, его гонорар будет представлять собой шестизначную цифру.

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