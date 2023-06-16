Оценена токсичность воды в Днепре после разрушения Каховской ГЭС

Загрязнение Днепра оказалось в десятки тысяч раз выше нормы после разрушения дамбы на Каховской ГЭС. Уровень токсичности воды оценил глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает ТАСС.

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По его словам, число микробов в реке превышает допустимые значения по некоторым показателям почти в 30 тысяч раз. Министр предупредил, что в реке запрещено купание, лов рыбы, из нее нельзя пить воду и поить скот.

«Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Усилен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышек инфекционных заболеваний», — отметил Ляшко и добавил, что пока не выявлено ни одного случая холеры.

Глава ведомства заявил, что пострадавшим от наводнения регионам придется не менее трех месяцев жить на привозной воде. При этом Ляшко не смог ответить на вопрос, как скоро очистятся Днепр и Черное море.

«Зависит от степени разрушения дамбы, от того, как вода будет выходить из лимана. Есть прогнозы, но мы их не озвучиваем», — заключил он.