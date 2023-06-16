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Украинские произведения искусства тайно вывезли во Францию

16 произведений искусства, находившиеся на Украине, тайно вывезли во Францию на временное хранение, сообщает агентство AFP в Twitter. Утверждается, что такое решение приняли, чтобы сохранить объекты от возможных последствий боевых действий.

Украинские произведения искусства тайно вывезли во Францию
© Lenta.ru

Среди покинувших страну произведений оказались в том числе византийские иконы. Сейчас их разместили в парижском музее Лувр, где в рамках выставки «Истоки священного образа» показали широкой публике.

Ранее стало известно, что представители раскольнической Православной церкви Украины провели в Киево-Печерской лавре первую панихиду по гетману Ивану Мазепе, которого Русская православная церковь предала анафеме за государственную измену.

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