СМИ: США могут снять санкции с Ирана при одном условии

США могут снять санкции на экспорт нефти Ираном, если Тегеран согласится выполнить ряд обязательств, касающихся его ядерной программы. Среди них - отказ от обогащения урана до уровня, необходимого для создания ядерного оружия, передает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По словам иранского чиновника, подобное решение может стать одним из результатов непрямых переговоров, проводимых представителями двух стран. Он утверждает, что если Вашингтон и Тегеран достигнут соглашения по обмену заключенными и разморозке иранских активов, дальнейшие шаги по деэскалации могут включать снятие санкций на экспорт иранской нефти. Для этого Иран должен взять на себя обязательство не обогащать уран до уровня выше 60% и более тесно сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Западный чиновник сообщил Reuters, что стороны намерены добиться статуса-кво, чтобы Иран не достиг уровня обогащения урана до 90%, необходимого для создания ядерного оружия. По его словам, Запад может высвободить значительную часть иранских средств, находящихся за границей, если Тегеран согласится на углубление сотрудничества с МАГАТЭ и откажется от установки более современных центрифуг.

Собеседник агентства также подчеркнул, что США настроены не допустить ухудшения отношений между Ираном и Израилем.

"Если иранцы просчитаются, мы хотим избежать жесткого ответа Израиля", - сказал он.

14 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном в декабре прошлого года при посредничестве Омана. Вашингтон намерен снизить вероятность разработки Тегераном ядерного оружия и добиться освобождения американцев, содержащихся под стражей в Иране. Иранские власти, в свою очередь, добиваются освобождения замороженных активов.