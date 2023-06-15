Шварценеггер заявил о желании баллотироваться в президенты США
Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что если бы он имел на это право, то хотел бы баллотироваться в президенты США. Его слова приводит People.
В журнале отметили, что актер не может баллотироваться в президенты США, поскольку родился в Австрии, а не Соединенных Штатах. При этом если бы данный конституционный запрет был снят, он бы поборолся за пост главы страны.
«Да, конечно», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста Криса Уоллеса.
По мнению Шварценеггера, на данный момент в США «нет человека, который мог бы объединить всех» и ни одного о ком бы американцы говорили «хорошо». При этом актер выразил уверенность, что «ясно видит, как мог бы выиграть в выборах». Он уверен, что американцам необходим «новый ответ», который не должен быть «правым или левым».