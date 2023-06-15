Шварценеггер заявил о желании баллотироваться в президенты США

Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что если бы он имел на это право, то хотел бы баллотироваться в президенты США. Его слова приводит People.

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В журнале отметили, что актер не может баллотироваться в президенты США, поскольку родился в Австрии, а не Соединенных Штатах. При этом если бы данный конституционный запрет был снят, он бы поборолся за пост главы страны.

«Да, конечно», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста Криса Уоллеса.