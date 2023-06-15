Запланированная отставка замглавы Госдепа Венди Шерман может привести к тому, что ее место займет Виктория Нуланд, в настоящий момент находящаяся в должности советника госсекретаря по политическим вопросам. О панике работников внешнеполитического ведомства США, которое вызвано возможным повышением Нуланд, сообщает журналист Сеймур Херш со ссылкой на дипломатические источники.

По мнению Херша, русофобская позиция Нуланд может сыграть главную роль при выборе возможных кандидатов на роль заместителя госсекретаря. При этом ее фигура описывается работниками Госдепа как нежелательная.

«Ястребиное отношение Нуланд к России и антипатия к [российскому президенту] Владимиру Путину идеально согласуются со взглядами президента [США Джо] Байдена. По словам человека, непосредственно осведомленного о ситуации, [Нуланд] описывается работниками ведомства как "буйная и неистовая", [она занимается организацией работы различных бюро Госдепа] пока госсекретарь Энтони Блинкен находится в разъездах», — говорится в публикации американского журналиста.