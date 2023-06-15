МИД Венгрии перечислил оставшиеся сферы сотрудничества с Россией

Сотрудничество Венгрии и России сейчас ограничивается сферами, не попавшими под санкции ЕС — медициной, фармацевтикой, сельским хозяйством и энергетикой. Уровень сотрудничества с Россией оценил глава венгерского МИД Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС .

Он отметил, что в свое время Москве и Будапешту вместе удалось создать несколько историй успеха, когда еще было возможно нормальное сотрудничество. Глава дипломатического ведомства Венгрии подчеркнул, что сейчас отдается приоритет поддержке венгерских фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и продовольственных компаний для достижения успеха на российском рынке.