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МИД Венгрии перечислил оставшиеся сферы сотрудничества с Россией

Сотрудничество Венгрии и России сейчас ограничивается сферами, не попавшими под санкции ЕС — медициной, фармацевтикой, сельским хозяйством и энергетикой. Уровень сотрудничества с Россией оценил глава венгерского МИД Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

МИД Венгрии перечислил оставшиеся сферы сотрудничества с Россией
© globallookpress.com

Он отметил, что в свое время Москве и Будапешту вместе удалось создать несколько историй успеха, когда еще было возможно нормальное сотрудничество. Глава дипломатического ведомства Венгрии подчеркнул, что сейчас отдается приоритет поддержке венгерских фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и продовольственных компаний для достижения успеха на российском рынке.

«Самым важным, конечно, является наше сотрудничество в области энергетики, без которого энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована», — добавил дипломат.

14 июня стало известно, что Сийярто приедет в Россию и примет участие в ПМЭФ. Он будет присутствовать на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего».

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