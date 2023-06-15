Преступления фашистов выдали за сталинские репрессии в парламенте Молдавии

Преступления фашистов в период оккупации Молдавии выдали за сталинские репрессии на фотовыставке, которая открылась в парламенте Молдавии к годовщине первой волны депортаций 1941 года. Об этом сообщила на заседании парламента республики депутат оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Диана Караман.

"На этой выставке есть фотографии, которые не соответствуют тематике. Прошу секретариат [парламента] дать опровержение. Мы действительно должны помнить все, что происходило, в том числе и преступления фашистских солдат на нашей территории", - призвала депутат.

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Она обратила внимание, что за преступления советской власти были выданы свидетельства преступлений против еврейского населения в период оккупации территории Молдавии армией Румынии, воевавшей на стороне фашисткой Германии во Второй мировой войне. На одной из фотографий была изображена колонна с женщинами и детьми, которых перемещали в гетто. За депортацию мужского населения были выданы фотографии плененных немцев под Сталинградом, жителей Кривого Рога в период фашистской оккупации, а также узников лагеря Вестерборк, сказала Караман.

День памяти жертв сталинских репрессий и депортаций был учрежден парламентом Молдавии. По данным историков, в ночь на 7 июля 1949 года в республике прошла самая массовая высылка граждан, которых советская власть считала неблагонадежными. Среди них были как те, кого подозревали в сотрудничестве с оккупантами, так и ни в чем не повинные граждане. Первая операция по высылке людей состоялась в ночь с 12 на 13 июня 1941 года, последняя прошла в ночь с 31 марта на 1 апреля 1951 года.

Эту трагедию ряд молдавских политиков и историков пытаются использовать для разжигания русофобии. Попытки подмены фактов на выставках, посвященных печальной дате, происходят здесь регулярно. В молдавских учебниках истории также обходят стороной преступления, совершенные на территории Молдавии военными Румынии. В населенных пунктах страны появляются памятники румынским солдатам, на которых они представлены героями.