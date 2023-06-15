Востоковед оценил выгоду от расширения БРИКС

Создание единой валюты внутри БРИКС было бы выгодно и России, и другим участникам объединения, однако на это уйдет очень много времени, сказал НСН Сергей Лунев.

Для России расширение БРИКС выгодно в первую очередь в экономическом плане, особенно в свете антироссийских санкций. Об этом НСН заявил доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев.

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Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что уже почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС. По его словам, это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене. Лунев полагает, что это выгодно России в первую очередь в экономическом плане.

«БРИКС всегда был крупнейшим объединением незападных стран, поэтому дальнейшее расширение БРИКС понятно и достаточно выгодно, особенно в условиях нынешней ситуации и западных санкций против России. БРИКС вообще всегда был в первую очередь органом экономической дипломатии, экономическим вопросам здесь всегда придавалось большее внимание, чем политическим. Вместе с тем серьезное расширение состава БРИКС приведет к значительной потере управляемости в рамках организации. Так что я не уверен, будет ли это выгодно в политическом плане», — сказал Лунев.

Собеседник НСН подчеркнул, что процесс создания единой валюты внутри БРИКС будет очень долгим.

«Бывает, что региональные интеграционные группировки объявляют о необходимости создания своей валюты в будущем, как в свое время это сделал Восточноазиатский саммит, однако реализовано это было лишь в случае с евро. Хотя создание своей валюты было бы выгодно и России, и другим участникам БРИКС», — добавил востоковед.

В заключение Лунев заявил, что Запад будет всячески противостоять расширению БРИКС.

«БРИКС покушается на монопольное положение Запада в мировой экономической системе, поскольку все институты мировой экономической системы создавались США во время и после Второй мировой войны. Нарушение статус-кво Западу крайне невыгодно. Поэтому он будет активно сопротивляться попыткам нанести удар по старой мировой экономической системе», — подытожил он.