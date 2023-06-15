Во Франции заявили об опасном последствии подрыва Каховской ГЭС для Европы

Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может оказать «серьезное влияние» на ситуацию с ценами на продукты питания во Франции, заявил депутат парламента республики Алексис Джолли. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим обращением Джолли к правительству.

«Господин Алексис Джолли спрашивает господина министра-делегата при министре Европы [Оливье Бехта] и иностранных дел [Катрин Колонна], отвечающего за внешнюю торговлю, экономическую привлекательность и французов за границей, о влиянии разрушения Каховской плотины на цены на пшеницу», — говорится в обращении.

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В связи с этим он спросил у французского правительства о его выводах относительно влияния сложившейся ситуации на национальную экономику.

«Рынок явно обеспокоен краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными последствиями разрушения этой важной инфраструктуры, регулирующей течение Днепра, что привело к катастрофическим наводнениям, особенно для сельскохозяйственных культур. Поэтому он [Джолли] хотел бы знать выводы правительства о влиянии этого крупного инцидента на цены на продукты питания в контексте инфляции, которая уже является невыносимой для французов», — спросил парламентарий.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. Пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле заявили, что удар по ГЭС нанесли Вооруженные силы Украины, и назвали этот акт преднамеренной диверсией.

После подрыва плотины на ГЭС полностью затопило три населенных пункта в Новокаховском городском округе. В Днепр после прорыва станции попало 150 тонн машинного масла. Международный комитет Красного Креста (МККК) счел разрушение одним из самых значительных повреждений гражданской инфраструктуры с февраля 2022 года.

Глава «УкрАгроКонсалта» Сергей Феофилов назвал непосредственным следствием подрыва повреждение зернохранилищ и другого оборудования, расположенного на низких речных берегах. В долгосрочной перспективе «последствия будут гораздо более драматичными», отметил он.

«Сколько зерна может сгнить [в будущем], сейчас неясно», — заявил Феофилов.