Reuters: Гейтс встретится в Китае с Си Цзиньпином
Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс 16 июня встретится в Китае с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Гейтс планирует встретиться с Си Цзиньпином в пятницу во время его визита в Китай», — сообщили агентству два осведомленных собеседника.
Отмечается, что данная встреча станет первой за последние несколько лет, когда председатель КНР встретиться с иностранным частным предпринимателем. Она может пройти один на один.
Детали и возможные темы встречи не раскрываются.
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