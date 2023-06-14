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Reuters: Гейтс встретится в Китае с Си Цзиньпином

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс 16 июня встретится в Китае с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Reuters: Гейтс встретится в Китае с Си Цзиньпином
© globallookpress.com

«Гейтс планирует встретиться с Си Цзиньпином в пятницу во время его визита в Китай», — сообщили агентству два осведомленных собеседника.

Отмечается, что данная встреча станет первой за последние несколько лет, когда председатель КНР встретиться с иностранным частным предпринимателем. Она может пройти один на один.

Детали и возможные темы встречи не раскрываются.

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