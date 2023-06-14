Выборы президента США: кандидаты, даты, прогнозы

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, на них действующий глава государства Джо Байден и бывший президент США Дональд Трамп поборются за свои вторые сроки. Байден и Трамп – главные претенденты на победу или у них есть достойные соперники? Ответ ищите в материале «Рамблера».

Выборы 2024 года: список кандидатов

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Джо Байден

Действующий президент США объявил о решении баллотироваться на второй срок в апреле 2023-го.

Наиболее важными вопросами своей кампании он назвал защиту демократии и избирательных прав, социальные гарантии американцев и право на аборты.

Он подчеркнул, что у избирателей в ноябре 2024 года будет выбор оставить следующим поколениям «больше или меньше свободы» и «больше или меньше прав».

Дональд Трамп

Бывший глава государства объявил, что поборется за место кандидата в президенты от Республиканской партии, гораздо раньше Байдена, – в ноябре 2022 года.

Трамп возглавлял США в 2017-2020 годах. В январе 2020-го он проиграл выборы Байдену, но так и не признал поражения, обвинив демократов в «краже выборов».

В ходе своей новой кампании Трамп раскритиковал политику США в отношении Украины. В частности, Трамп заявил, что США передают Украине слишком много оружия и сами остаются без боеприпасов. Он заявил, что хочет, «чтобы Европа выделила больше денег».

Трамп отказывается отвечать на вопрос, хочет ли он победы Киева. По его словам, он думает не о победах или поражениях, а об урегулировании. Не хочет Трамп отвечать и на вопрос о том, на чьей он стороне – России или Украины. Он заявил, что «хочет, чтобы все перестали умирать», и пообещал положить конец конфликту за 24 часа, если снова станет президентом.

В гонке за место кандидата в президенты от демократов участвуют еще два человека:

Марианна Уильямсон

Писательница Марианна Уильямсон объявила о планах участвовать в выборах 4 марта 2023 года – первой среди кандидатов от демократов.

Уильямсон пишет книги в стиле нью-эйдж (так называют совокупность различных мистических течений). Она родилась в еврейской семье юриста и домохозяйки. В 2014-м участвовала в выборах в Палату представителей США, заняв четвертое место. В 2020-м она уже планировала участвовать в президентских выборах, но завершила свою кампанию за десять месяцев до выборов из-за низкого рейтинга.

Ее программа включает бесплатное здравоохранение, бесплатное высшее образование и бесплатный уход за детьми.

Она считает, что США необходима массовая мобилизация, чтобы предотвратить климатическую катастрофу, и критикует Байдена за то, что он делает недостаточно для борьбы с изменением климата.

Роберт Ф. Кеннеди-младший

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, антивакцинный активист и юрист-эколог Роберт Ф. Кеннеди-младший в апреле заявил, что будет бороться за выдвижение от демократов.

Начиная свою кампанию, Кеннеди-младший рассказал, что его приоритетом будет «положить конец коррумпированному слиянию государственной и корпоративной властей, которое сейчас угрожает навязать стране новый вид корпоративного феодализма».

Комментируя украинский кризис, Кеннеди-младший подчеркивал, что США проигнорировали интересы России в области безопасности, и заявлял, что в соглашениях между лидерами США и СССР/России подчеркивалось, что НАТО не будет расширяться на восток.

За пост кандидата в президенты от Республиканской партии с Трампом Будут бороться:

Никки Хейли

Экс-губернатор Южной Каролины и бывший постпред США при ООН Никки Хейли официально объявила о планах выдвинуться в феврале 2023-го.

Объявляя о своем решении, она указала среди стоящих перед США «многочисленных угроз» левых социалистов, которые хотят «переписать историю», а также Китай и Россию. По ее словам, «все они думают, что США можно запугивать и пинать».

Рон Десантис

24 мая 44-летний губернатор Флориды Рон Десантис подал свою заявку в избирательную комиссию. В своей предвыборной программе он пообещал бороться с миграцией, преступностью и низкими доходами населения. Десантис – бывший близкий союзник Трампа.

м вице-президентом в современной истории, вступившим в гонку за выдвижение со своим бывшим руководителем.

ABC News отмечало, что Пенсу предстоит показать себя «лучшим республиканцем», который сразится с президентом Джо Байденом, рекламируя те же политические победы, что и Трамп. Его планируют представить как «настоящего консерватора в области экономики, социальной защиты и национальной безопасности – консерватора в стиле Рейгана».

Будущий президент США: детали и прогнозы

Байден vs Трамп

Байден баллотируется в президенты уже в четвертый раз: его первая попытка была предпринята еще до распада СССР.

Байден стал самым старым американским президентом в истории. Если ему удастся переизбраться, то в начале второго срока ему будет 82 года.

СМИ писали, что его возраст пугает и избирателей, и соратников-демократов, но, возможно, Байден – единственный на сегодня политик, способный одержать победу над Трампом.

Байден – успешный политик, «но ему 80 лет, и он выглядит и звучит на свой возраст», писала Financial Times. По версии FT, решение Байдена снова идти на выборы отчасти мотивировано ощущением, что у него есть «уникальная квалификация» для победы над Трампом и «устранения угрозы для американской демократии» – ведь однажды эту победу он уже одержал. Последние опросы показывают, что он снова выйдет из схватки с Трампом победителем, хоть и с небольшим перевесом.

Financial Times подчеркивает, что, в отличие от Барака Обамы и Хиллари Клинтон, Байден – не «привилегированный член элиты», а выходец из среднего класса, что привлекает больше избирателей. Есть у него и козырь для избирателей, когда-то поддержавших Трампа, но разочаровавшихся в нем, – Байден сохраняет приверженность реиндустриализации США, это перекликается с обещанием Трампа «снова сделать Америку великой».

Байдену удалось протолкнуть знаковые законы, в том числе закон об инфраструктуре на один триллион долларов, крупнейший пакет климатических мер в истории США и документ, позволяющий увеличить внутреннее производство полупроводников.

Но в то же время возраст Байдена делает его потенциальной обузой для демократов, подчеркивает FT. В партии будут опасаться внезапных проблем со здоровьем Байдена или «некоего события/заявления», подтверждающего утверждения республиканцев, что умственные способности президента ослабли.

Республиканский социолог Дарон Шоу заявил Fox News, что рейтинг Байдена резко упал осенью 2021 года из-за хаотичного вывода войск из Афганистана и начала гиперинфляции в США. С тех пор значительных улучшений в рейтинге нет.

Помехой для Трампа могут стать и громкие судебные процессы – в мае 2023-го его признали виновным в сексуализированном насилии в отношении Элизабет Джин Кэрролл – американской журналистки и писательницы. Этот приговор – гражданский, по нему Трампу не грозит тюремное заключение. Гражданский приговор не создает юридических препятствий для планов Трампа, но имеет репутационные последствия.

Однако против Трампа ведется и другое дело – о ненадлежащем обращении с секретной информацией. Речь идет о служебных документах, в том числе секретных, которые Трамп забрал с собой, уходя из Белого дома.

СМИ писали, что Трампу будет грозить до ста лет за решеткой, если его признают виновным по всем семи обвинениям, связанным с этим делом.

Другие кандидаты

CNN называет Кеннеди-младшего и Уильямсон не слишком популярными, их шансы одолеть Байдена минимальны.