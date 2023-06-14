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ТАСС: послы ЕС пока не смогли согласовать 11-й пакет санкций против России

Послы Евросоюза перенесли вопрос согласования 11-го пакета санкций против России как минимум до 19 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

Стало известно решение послов ЕС о новом пакете санкций против России
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«Послы смогли продвинуться в обсуждении 11-го пакета санкций, но еще остается несколько элементов, которые нужно доработать», — заявил он.

Он отметил, что дальнейшее обсуждение состоится на заседании Комитета постоянных представителей ЕС на грядущей неделе.

Ранее сообщалось, что руководство Европейского Центробанка (ЕЦБ) не только поддерживает уход банков еврозоны с российского рынка, но и оказывает на них соответствующее давление. Глава направления банковского надзора ЕЦБ Андреа Энриа отметил, что главная причина подобного поведения валютного регулятора заключается в том, что продолжение работы европейских кредитных организаций на внутреннем рынке РФ сопряжено с «огромным репутационным риском» в связи с действующими международными санкциями в отношении Москвы.

14 июня глава Сбербанка Герман Греф дал прогноз для российской экономики. Он считает, что, по итогам текущего года, российская экономика вырастет примерно на 2%.

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