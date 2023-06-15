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Экс-глава МИД Австрии назвала Путина серьезным лидером

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила ТАСС, что считает президента России Владимира Путина серьезным лидером и уважает его за это.

Экс-глава МИД Австрии назвала Путина серьезным лидером
© РИА Новости

"Я думаю, у него есть все необходимые компетенции для того, чтобы быть очень серьезным лидером. Чтобы управлять такой большой страной в течение 23 лет, человек должен обладать определенными качествами. Я уважаю его за это", - сказала экс-глава МИД на полях ПМЭФ.
"Потому что, чем выше вы поднимаетесь, тем меньше кислорода остается в воздухе. Чтобы дышать на такой высоте, чтобы справляться с интригами, завистью и враждой, нужно обладать очень хорошим знанием человеческой природы и потребностей человека. Этим качеством он однозначно обладает. И с физической точки зрения очень важна способность фокусироваться, концентрироваться, быть в тонусе. А также способность мотивировать людей вокруг. Особенно в текущих условиях", - добавила она.

По ее словам, Путин - тот, кто поддерживает все эти механизмы на ходу.

"И это жизненно важно в такие времена", - подчеркнула Кнайсль.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли она Путина как лидера РФ, Кнайсль сказала: "Видите ли, выбирать своего лидера - дело россиян. А я не россиянка".

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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