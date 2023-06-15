Экс-глава МИД Австрии назвала Путина серьезным лидером

"Я думаю, у него есть все необходимые компетенции для того, чтобы быть очень серьезным лидером. Чтобы управлять такой большой страной в течение 23 лет, человек должен обладать определенными качествами. Я уважаю его за это", - сказала экс-глава МИД на полях ПМЭФ.

"Потому что, чем выше вы поднимаетесь, тем меньше кислорода остается в воздухе. Чтобы дышать на такой высоте, чтобы справляться с интригами, завистью и враждой, нужно обладать очень хорошим знанием человеческой природы и потребностей человека. Этим качеством он однозначно обладает. И с физической точки зрения очень важна способность фокусироваться, концентрироваться, быть в тонусе. А также способность мотивировать людей вокруг. Особенно в текущих условиях", - добавила она.