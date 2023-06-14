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Страны НАТО требуют от Байдена ускорить вступление Киева в альянс

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Президент США Джо Байден в последние 16 месяцев использовал любую возможность, чтобы похвалить единство НАТО в отношении Украины. Однако по ключевому вопросу Байден оказался несколько изолированным внутри альянса - когда и как именно Киев присоединится к НАТО, пишет The New York Times. НАТО стремилась сохранить статус-кво более десяти лет, дав лишь расплывчатое обещание, без определенного графика, что Украина в конечном итоге присоединится к НАТО.

Теперь союзники по альянсу оказывают давление на Байдена, чтобы тот поддержал значительно более быстрый и надежный путь к членству для Украины. Для президента США все варианты развития событий сопряжены со значительным риском, поскольку его желание не допустить каких-либо расколов в НАТО противопоставляется его постоянному указанию своему штабу - «не спровоцировать Третью мировую». По данным NYT, многие члены альянса, особенно из стран, граничащих с Россией, хотят предоставить Украине твердое обязательство по членству перед июльским саммитом НАТО. На стороне Байдена при этом остается Германия.

Как Азия помогает экономике РФ держаться на плаву

Тридцать семь стран ввели санкции против России с февраля 2022 года. Размах этой кампании не имеет прецедентов в новейшей истории. Санкции, охватывающие финансы, энергетику, технологии, путешествия, судоходство и авиацию, нацелены на одну из десяти крупнейших экономик мира.

Однако экономическое давление на Москву не является столь же эффективным, как предыдущие санкционные кампании США. Слабые результаты санкций продемонстрировали сильную противодействующую тенденцию - рост азиатской коммерческой мощи как посредника в переориентации торговли, пишет Asia Times.

В 2021 году на азиатские экономики приходилось 39 процентов мирового номинального ВВП, что делало их крупнейшим континентальным блоком. Азиатский экспорт составляет 36 процентов от мирового, в то время как на пять крупнейших азиатских экономик - Китай и Гонконг, Японию, Южную Корею, Сингапур и Индию - приходится четверть всего мирового импорта. Россия перенаправила значительную часть своей торговли в сторону азиатских стран и выдержала натиск санкций.

В частности, двусторонняя торговля России и Китая выросла на 29 процентов в 2022 году и на 39 процентов в первом квартале 2023-го, а азиатский спрос более чем компенсировал потерю экспорта нефти в Европу.

Украинский сержант прокомментировал потерю «Леопардов»

Несколько западных военных машин, включая танк Leopard 2A6, были брошены украинскими солдатами после атаки на танковую колонну 47-й механизированной бригады возле села Малая Токмачка в Запорожской области, сообщает Der Tagesspiegel. Помимо танка немецкого производства, на снимках брошенной техники также видны четыре американские боевые машины пехоты Bradley, три из которых, вероятно, были повреждены в ходе атаки.

В целом аналитики заявляют о 16 Bradley, потерянных ВСУ. Это означает, что почти 15 процентов из 109 Bradley, посланных Вашингтоном, были уничтожены, повреждены или оставлены. Старший сержант Валерий Маркус отвергает критику в адрес командования 47-й механизированной бригады и утверждает, что «потери не так велики». Он подчеркнул, что командование 47-й бригады «находится рядом со своими людьми», а он сам «каждый чертов день выходит в атаку».

Байдена обвинили во лжи

Президенты лгут, когда это им выгодно. Вудро Вильсон, Франклин Рузвельт и Линдон Б. Джонсон обещали, что не будут посылать американских мальчиков умирать на чужой земле, но не сдержали обещаний. Однако именно президент Джо Байден, возможно, первым делал публичные заявления, которые неизменно сбывались полностью наоборот, пишет The American Conservative.

Вместо того, чтобы сдерживать Китай, тайваньский электорат, скорее всего, изберет новое правительство, которое будет выступать за воссоединение с Пекином. Вместо того, чтобы разрушить российскую экономику, марионеточный конфликт Байдена разрушает экономически хрупкий ЕС. И вместо реализации «Возрождения Запада» политика Вашингтона ускоряет его упадок. Украинская наступательная операция застопорилась, если не потерпела поражение. Количество потерь украинских солдат исчисляется тысячами, как и потери танков и боевых бронированных машин. Внутри Соединенных Штатов американцы обнаруживают, что для президента Байдена и его администрации «демократия» на самом деле означает господство Демократической партии. Этот режим подкрепляется разрушением честности выборов в США и устранение законной американской политической оппозиции. Сейчас самое подходящее время для переговоров, потому что именно Вашингтону, а не Москве, нужно уходить от многочисленных бедствий, подчеркивает издание.

«Мрачные результаты украинского наступления»

Украина ведет свое наступление всего неделю, но сообщения с передовой уже варьируются от оптимистичных до мрачных, пишет The Economist. В частности, неудачным оказалось наступление в Запорожской области. По признанию военного источника, бои на направлении Орехов-Токмак шли тяжело, Украина понесла значительные потери в бронетехнике и живой силе. По словам источника издания, погибли «десятки» солдат.

Собеседник The Economist в военной разведке Украины заявил, что ВСУ атаковали, используя свою хорошо оснащенную 47-ю бригаду, но столкнулись с традиционно мощными возможностями России по созданию укреплений и по радиоэлектронной борьбе.