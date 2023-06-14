Швеция заявила о скором завершении расследования подрыва «Северных потоков»

Расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Швеции близится к завершению. Об этом заявил ведущий дело прокурор Матс Юнгквист в интервью Sveriges Radio.

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Он отметил, что расследование приближается к финальной стадии и «скоро все прояснится».

«Расследование может быть завершено осенью. Я надеюсь, что мы по крайней мере осенью сможем занять позицию по вопросу об обвинении», — пояснил прокурор.

Юнгквист подчеркнул, что на дне были найдены следы взрывчатки, специальный состав которой позволяет сделать определенные выводы.