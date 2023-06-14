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МИД КНР не стал комментировать возможный визит Блинкена

Китайское внешнеполитическое ведомство не стало комментировать информацию о возможном визите в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена. Соответствующее заявление сделал в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

МИД КНР не стал комментировать возможный визит Блинкена
© globallookpress.com

"Относительно визита [Энтони Блинкена] у меня в настоящий момент нет информации, которой я бы мог поделиться", - заявил официальный представитель МИД КНР.

Ван Вэньбинь добавил, что в ходе телефонного разговора между главами дипломатических ведомств двух стран, состоявшегося днем ранее, Цинь Ган заявил американскому коллеге о недопустимости вмешательства Вашингтона во внутриполитические дела КНР, в том числе в вопросы, касающиеся острова Тайвань.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что 18 июня Блинкен собирается совершить визит в Китай, в ходе которого может встретиться с Цинь Ганом. Возможно, госсекретарь также будет принят председателем КНР Си Цзиньпином, отмечало агентство.

Изначально поездка Блинкена в Пекин была запланирована на февраль. Тогда она не состоялась из-за инцидента с аэростатом КНР, сбитым ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он использовался для сбора важной информации.

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