Глава МИД КНР призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Соединенные Штаты прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте МИД Китая.