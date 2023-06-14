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СМИ: глава МИД КНР призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Соединенные Штаты прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте МИД Китая.

Глава МИД КНР призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны
© globallookpress.com

"Цинь Ган разъяснил официальные позиции по основным опасениям Китая, таким как Тайвань, подчеркнув, что США должны уважать их, прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и прекратить подрыв суверенитета, безопасности и развития Китая во благо конкуренции", - говорится в сообщении.

В свою очередь Блинкен сообщил в Twitter, что обсудил с Цинь Ганом важность поддержания открытыми линий связи между Вашингтоном и Пекином.

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