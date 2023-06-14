Трамп обвинил Байдена в получении взятки от украинской компании

"Они хотят отвлечь внимание от настоящего шпионажа и настоящих преступлений, используя для этого президента Трампа. Давайте сговоримся и выдвинем против него обвинения, чтобы никто не говорил о взятке в размере $5 млн", - заявил Трамп, говоря о своих политических оппонентах из Демократической партии.