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Казахстан запретил импорт российского керосина и топлива

Казахстанская железная дорога (КТЖ) до 14 июля ввела запрет на перевозку российского авиатоплива и керосина. Это следует из факсограммы дирекции совета по железнодорожному транспорту стран—членов СНГ (ЦСЖТ). Документ есть в распоряжении редакции URA.RU.

Казахстан запретил импорт российского керосина и топлива
© ТАСС

«В связи с обращением АО «НК «КТЖ» от 08.06.2023 г. №00027 Дирекция Совета уведомляет о введении конвенционного запрещения с 14 июня по 14 июля 2023 г. на перевозку керосина и авиатоплива со всех станций РЖД назначением на все станции КЗХ», — говорится в документе, подписанном председателем ЦСЖТ Виктором Поповым.

В мае министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев отмечал, что в республике наблюдается дефицит авиатоплива и его приходится импортировать из России. Тогда же сообщалось о дефиците в Казахстане бензина для автомобилей, из-за чего в республике были вынуждены сократить экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай раскрыл содержание записки Путина Токареву. Записка, которую президент России Владимир Путин передал лидеру Казахстана Касым-Жомарт Токаеву, содержала информацию о льготах для Астаны на перевозку товаров в России.

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