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В Минфине США рассказали, что ждет страну при отказе от отношений с Китаем

Гипотетическое решение США о полном отказе от экономических отношений с Китаем будет иметь характер катастрофы. Об этом предупредила в ходе выступления на слушаниях в комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса министр финансов страны Джанет Йеллен. Таким образом она ответила законодателям, критикующим политику Пекина. Слова Йеллен приводит ТАСС.

В Минфине США рассказали, что ждет страну при отказе от отношений с Китаем
© EPA

"Для нас было бы катастрофой пытаться полностью порвать с Китаем. Снижение рисков? Да. Полный разрыв [отношений]? Абсолютно нет. <...> Хотя у нас, безусловно, есть проблемы, которые необходимо решить, разрыв отношений был бы большой ошибкой", — сказала глава Минфина.

Она также добавила, что торговля и инвестиции имеют решающее значение в американо-китайских отношениях. По слова Йеллен, американцы получают «огромную выгоду» за счет приобретения товаров, которые дешевле производить в КНР. Пекин же со своей стороны получает выгоду от американского экспорта, одновременно поддерживающего экономику Штатов.

Министр призвала к углублению связей между двумя крупнейшими экономиками мира и подчеркнула, что подавление прогресса китайского народа не в интересах Вашингтона.

Ранее Джанет Йеллен признала, что ограничительные меры, вводимые США, мотивируют страны мира искать альтернативные доллару инструменты взаимных расчетов. При этом она подчеркнула, что в настоящее время для большинства стран нет значимых путей обхода использования американской валюты в качестве резервной.

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