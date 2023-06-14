В Минфине США рассказали, что ждет страну при отказе от отношений с Китаем

Гипотетическое решение США о полном отказе от экономических отношений с Китаем будет иметь характер катастрофы. Об этом предупредила в ходе выступления на слушаниях в комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса министр финансов страны Джанет Йеллен. Таким образом она ответила законодателям, критикующим политику Пекина. Слова Йеллен приводит ТАСС.

"Для нас было бы катастрофой пытаться полностью порвать с Китаем. Снижение рисков? Да. Полный разрыв [отношений]? Абсолютно нет. <...> Хотя у нас, безусловно, есть проблемы, которые необходимо решить, разрыв отношений был бы большой ошибкой", — сказала глава Минфина.

Она также добавила, что торговля и инвестиции имеют решающее значение в американо-китайских отношениях. По слова Йеллен, американцы получают «огромную выгоду» за счет приобретения товаров, которые дешевле производить в КНР. Пекин же со своей стороны получает выгоду от американского экспорта, одновременно поддерживающего экономику Штатов.

Министр призвала к углублению связей между двумя крупнейшими экономиками мира и подчеркнула, что подавление прогресса китайского народа не в интересах Вашингтона.