Бывший президент США Дональд Трамп в настоящее время находится под арестом в здании федерального суда в Майами. Ему будет предъявлено 37 уголовных обвинений, связанных с обращением с секретными документами на его курорте во Флориде Мар-а-Лаго, пишет CNN.

Отмечается, что процедура ареста проводится без присутствия прессы и носит формальный характер.

После оглашения обвинений Трамп будет освобожден и сможет свободно покинуть здание суда.

По данным телеканала, бывший президент не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения.