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Дональда Трампа поместили под арест для предъявления обвинений

Бывший президент США Дональд Трамп в настоящее время находится под арестом в здании федерального суда в Майами. Ему будет предъявлено 37 уголовных обвинений, связанных с обращением с секретными документами на его курорте во Флориде Мар-а-Лаго, пишет CNN.

Отмечается, что процедура ареста проводится без присутствия прессы и носит формальный характер.

Трампа не будут заковывать в наручники перед предъявлением обвинений

После оглашения обвинений Трамп будет освобожден и сможет свободно покинуть здание суда.

По данным телеканала, бывший президент не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения.

Вместе с тем, Трампу все же придется подписать ряд документов.

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