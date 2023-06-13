Дональда Трампа поместили под арест для предъявления обвинений
Бывший президент США Дональд Трамп в настоящее время находится под арестом в здании федерального суда в Майами. Ему будет предъявлено 37 уголовных обвинений, связанных с обращением с секретными документами на его курорте во Флориде Мар-а-Лаго, пишет CNN.
Отмечается, что процедура ареста проводится без присутствия прессы и носит формальный характер.
После оглашения обвинений Трамп будет освобожден и сможет свободно покинуть здание суда.
По данным телеканала, бывший президент не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения.
Вместе с тем, Трампу все же придется подписать ряд документов.
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