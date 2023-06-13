«Нетипичный случай»: эксперт об убийстве россиянина в Турции
Инцидент с убийством россиянина в Стамбуле является нетипичным для Турции, подобное происшествие могло произойти везде. Об этом, комментируя произошедшее, в разговоре с Рамблером заявила исполнительный директор Альянса турагентств России Наталья Осипова.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле вымогатели убили россиянина. Очевидцы рассказывали, что грабители хотели отобрать у него телефон, но встретили сопротивление. В итоге они ранили мужчину ножом в сердце и сбежали, мужчина скончался в больнице.
https://news.rambler.ru/incidents/50904847-habert-rk-v-turtsii-rossiyanin-pogib-posle-napadeniya-grabiteley/
Это большая трагедия. Но такое могло случиться не только в Турции, а где угодно. Произошедшее в Стамбуле - нетипичный случай для Турции. Наши туристы спокойно отдыхают в этой стране, никто их там не притесняет, не чинит препятствий для комфортного отдыха... С организованными туристами таких случаев не происходило.Наталья ОсиповаИсполнительный директор Альянса турагентств России
Специалист подчеркнула, что погибший россиянин прилетел в Турцию самостоятельно. При этом, по словам эксперта, купившие путевку туристы полностью защищены от подобных инцидентов на территории отелей.
"В отелях и на пляжах есть представители службы безопасности, они прекрасно работают... Местные власти, у которых хорошее отношение к россиянам, за этим пристально следят", — отметила Осипова, добавив, что в деталях и причинах инцидента с нападением на россиянина в Стамбуле еще предстоит разобраться следственным органам.
Во вторник, 13 июня, полиция Стамбула задержала третьего подозреваемого в убийстве россиянина.