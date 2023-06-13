«Нетипичный случай»: эксперт об убийстве россиянина в Турции

Это большая трагедия. Но такое могло случиться не только в Турции, а где угодно. Произошедшее в Стамбуле - нетипичный случай для Турции. Наши туристы спокойно отдыхают в этой стране, никто их там не притесняет, не чинит препятствий для комфортного отдыха... С организованными туристами таких случаев не происходило.

Наталья Осипова Исполнительный директор Альянса турагентств России