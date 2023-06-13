На Украине переименовали парк и улицы, связанные с Россией

Парк имени русского писателя Максима Горького в Харькове решено переименовать в Центральный парк культуры и отдыха. Об этом со ссылкой на мэра города Игоря Терехова пишет украинское издание «Страна.ua».

По словам градоначальника, также было принято решение о переименовании ряда улиц в Харькове.

В частности Плехановская будет носить имя украинского военного Георгия Тарасенко. Улице Державинской присвено имя командира батальона «Волки Да Винчи» Дмитрия Коцюбинскога, а безымянный сквер на Конторской назван в честь боевого медика Владиславы Черных.

Напомним, что на Украине еще в 2014 году был принят закон о декоммунизации. В его рамках осуществляется демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. После начала российской спецоперации на Украине начали переименовывать улицы и парки, даже косвенно связанные с Россией.

Так, в рамках декоммунизации во Львовской области снесли памятник, установленный на братской могиле советских солдат в поселке Меденичи. Кроме того, также демонтировали памятники советским летчикам и советскому писателю Кузьме Пелехатому в селе Опоры.