Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой дать ему возможность поучаствовать в саммите БРИКС, которая пройдет в августе 2023 года в Йоханнесбурге, сообщает издание Opinion со ссылкой на источники. По их словам, эта просьба очень удивила южноафриканского лидера. Уточняется, что пока ЮАР не дала официального ответа французской стороне.

Глава французского государства попросил своего южноафриканского коллегу <...> о возможности приехать. <...> Эту возможность обсудили во время телефонных переговоров Макрона с Рамафосой 3 июня, — заявили собеседники издания.

Публично Макрон и Рамафоса не комментировали эту информацию.

Саммит БРИКС должен пройти с 22 по 24 августа. На него приглашены главы всех стран — участниц объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).