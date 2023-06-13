Макрон попросился на саммит БРИКС
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой дать ему возможность поучаствовать в саммите БРИКС, которая пройдет в августе 2023 года в Йоханнесбурге, сообщает издание Opinion со ссылкой на источники. По их словам, эта просьба очень удивила южноафриканского лидера. Уточняется, что пока ЮАР не дала официального ответа французской стороне.
Глава французского государства попросил своего южноафриканского коллегу <...> о возможности приехать. <...> Эту возможность обсудили во время телефонных переговоров Макрона с Рамафосой 3 июня, — заявили собеседники издания.
Публично Макрон и Рамафоса не комментировали эту информацию.
Саммит БРИКС должен пройти с 22 по 24 августа. На него приглашены главы всех стран — участниц объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Ранее британская газета Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что ряд членов правительства ЮАР пытаются убедить президента страны Сирила Рамафосу в необходимости переноса саммита БРИКС в Китай. По их мнению, это необходимо, чтобы избежать дискуссии о выполнении требования Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина. Саммит запланирован на август текущего года, он должен пройти в Йоханнесбурге.