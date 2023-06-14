В ЮАР подтвердили приглашение Путина на саммит БРИКС

Посол Южно-Африканской республики (ЮАР) в России Мзувукиле Макетука заявил, что власти направили приглашение на саммит БРИКС президенту Владимиру Путину, и он его принял. Об этом дипломат рассказал в интервью «Известиям».

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«Все президенты БРИКС были приглашены на саммит в ЮАР в августе, и все лидеры приняли приглашение. Ничего не изменилось», — объяснил он.

Макетука также опроверг слухи о переносе саммита в Китай. По его словам, несколько дней назад «министр опровергала информацию СМИ о том, что место проведения саммита изменилось».

«И пока никаких изменений не было. Мы готовимся к проведению саммита в Йоханнесбурге в августе», — резюмировал Мзувукиле Макетука.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к своему коллеге из ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой дать ему возможность принять участие в предстоящем саммите БРИКС.