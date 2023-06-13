Американист предрек массовые протесты в США в случае посадки Трампа

«Это выбор самого человека. То есть это обычный случай, это все происходит на регулярной основе, это не то, что он своровал тысячу коробок с документами и не хочет их отдавать. В таких случаях, когда завершается срок, работает специальная комиссия, представители национального архива отбирают, рецензируют все эти документы, особо секретные бумаги забираются в национальный архив. Почему этого не было сделано, я не знаю. Могли и подкинуть в ходе обыска, так что тут дело темное», — подытожил американист.