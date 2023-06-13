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Лукашенко заявил, что «Полк Калиновского» хочет вернуться в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами во время рабочей поездки в Минскую область заявил, что бойцы "Полка Калиновского" хотят вернуться на родину, но их не пропускают заградотряды. Его слова передает белорусское агентство "БелТА".

Лукашенко заявил, что «Полк Калиновского» хочет вернуться в Белоруссию
© Газета.Ru

По словам Лукашенко, в "Полку Калиновского" насчитывалось менее двухсот человек. Некоторые из них хотели бы веруться в Белоруссию, но не могут этого сделать из-за заградотрядов.

"Полк Калиновского. Там меньше двухсот человек, уже, может, и сто сегодня: погибло очень много. Они в шоке: "Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить". А нельзя вернуться: не пускают, заградотряды сзади", - поделился Лукашенко.

Ранее группировки хакеров RaHDit и Zаря выложили в сеть данные боевиков и инструкторов "Грузинского иностранного легиона", а также наемников из Белоруссии, которые участвуют в столкновениях с силами РФ в зоне спецоперации.

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