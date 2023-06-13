Лукашенко заявил, что «Полк Калиновского» хочет вернуться в Белоруссию

"Полк Калиновского. Там меньше двухсот человек, уже, может, и сто сегодня: погибло очень много. Они в шоке: "Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить". А нельзя вернуться: не пускают, заградотряды сзади", - поделился Лукашенко.