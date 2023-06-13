Лукашенко: Минск не будет колебаться с применением ядерного оружия

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет колебаться с применением ядерного оружия в случае агрессии. Об этом сообщает БЕЛТА.

Такое заявление Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Минскую область.

«Ответ [на агрессию - прим.ред.] будет незамедлительным. Я это заранее говорил уже несколько раз», - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что оружие, которое разместят в Белоруссии, - это оружие сдерживания, но оно обладает значительной мощностью.

«Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. <…> Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет», - заключил Лукашенко.

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренности разместить российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. Путин отмечал, что договоренность была достигнута на фоне новостей о передаче Украине британских снарядов с обедненным ураном.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что белорусские военные получили российский ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерное оружие. С 3 апреля на полигоне в России началось обучение белорусских расчетов комплекса.

Также Шойгу заявил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации теперь могут наносить удары «средствами поражения в ядерном оснащении».