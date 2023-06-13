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Лукашенко обвинил Россию в промедлении с освобождением Сапеги

Процесс с передачей осужденной в Белоруссии россиянкой Софьей Сапегой затянулся по вине российской стороны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его цитирует БЕЛТА.

Лукашенко обвинил Россию в промедлении с освобождением Сапеги
© РИА Новости

По словам политика, белорусские власти планировали передать обвиняемую в Россию еще до суда, однако промедление «затянулось до невозможности».

«Это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода — не забрали. Волокита не с нашей стороны. А морально: влюбилась в парня, и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?» — сказал Лукашенко.

Он добавил, что часть белорусов якобы осталась недовольна освобождением россиянки, но их мнением государству пришлось ситуативно пренебречь.

«Считаюсь с вашим мнением. Но, поверьте, вы не все знаете. Я никогда не был предателем и до конца буду идти. Этих "лахушек" (имеется в виду белорусский оппозиционер Павел Латушко — прим. «Ленты.ру») и прочих — там помилования уже не было бы», — заверил глава государства.

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