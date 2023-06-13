Лукашенко обвинил Россию в промедлении с освобождением Сапеги

«Считаюсь с вашим мнением. Но, поверьте, вы не все знаете. Я никогда не был предателем и до конца буду идти. Этих "лахушек" (имеется в виду белорусский оппозиционер Павел Латушко — прим. «Ленты.ру») и прочих — там помилования уже не было бы», — заверил глава государства.