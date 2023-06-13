$82.64+0.5589.01+0.97

Лукашенко рассказал, зачем понадобилось размещать ядерное оружие в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение в республике ядерного оружия было его «настоятельным требованием» к Москве. Об этом сообщает белорусское агентство «БелТА».

По словам Лукашенко, таким образом он хотел гарантировать безопасность Белоруссии, и поэтому предъявил такое требование к Москве.

Западные СМИ до этого писали, что размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на 11-12 июля, — это попытка ядерного шантажа.

«Россия ни к чему не стремится. Не в России дело», — подчеркнул Лукашенко.

Путин: размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии начнётся после 7–8 июля

Ранее в Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) сообщали, что расходы США на ядерное оружие в 2022 году составили 43,7 млрд долларов, тогда как Россия потратила всего 9,6 млрд долларов.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители