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Москвичам назвали сроки наступления «настоящего лета»

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14 июня в Москве ожидается «настоящее лето», сообщает news.ru со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Согласно прогнозу, температура поднимется до 26–28 градусов. В этот день ночью будет до 8–13 градусов.

15 июня прогнозируется до плюс 26–27 градусов днем. Как отметил специалист, теплая погода сохранится до конца недели. В отдельные дни будет до 28 градусов.

Из-за потепления начнется прогрев воды в водоемах города. В ближайшие выходные ее температура ожидается в пределах 19–20 градусов.

Президент Сербии рассказал об опасении из-за контрнаступления ВСУ

Из-за контрнаступления армии Украины может произойти дальнейшая эскалация конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на сербского президента Александра Вучича.

Как считает глава государства, Киев начал контрнаступление, которое со временем будет только усиливаться. Лидер Сербии отметил, что если России хватит сил, то ответ «будет неслабым». При этом пик эскалации еще не достигнут.

Вучич указал, что нервозность на международной арене вызывает в том числе уничтожение вооружений, переданных Киеву со стороны западных стран.

Наследство Берлускони оценили почти в €5 млрд

Ушедший из жизни бывший глава итальянского правительства Сильвио Берлускони оставил за собой состояние в €5 млрд, сообщает ТАСС.

Наследство перейдет его пяти детям и 16 внукам. Основная часть состояния политика приходится на семейный холдинг Fininvest (€4,89 млрд). В списке Forbes Берлускони занимал третье место среди самых богатых жителей Италии, возглавляя при этом время от времени список.

Согласно изданию, бывший премьер-министр имел состояние в €6,9 млрд. Берлускони принадлежит несколько вилл, дворцов и домов.

В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков

Россию могут покинуть 50 банков, сообщает «Свободная пресса».

Как заявил гендиректор АКРА, бывший заместитель председателя Центробанка РФ Михаил Сухов, это может произойти в ближайшие три года. Речь идет о большинстве иностранных кредитных учреждений.

Банки, имеющие капитал под контролем дружественных государств, в том числе — Китая, закрываться не будут.

Первая группа — иностранные банки. Во вторую группу входят уходящие кредитные организации — это небольшие учреждения, которые принадлежат крупным компаниям или предприятиям.

Третья группа — кредитные организации, которые находятся внутри более крупных групп. Ими владеют государства и частный бизнес. Такие банки будут сокращать расходы.

Стало известно о серии взрывов в Киеве

В Киеве произошли взрывы, зарегистрировано несколько их серий, сообщает «Лента.ру».

В Киевской области объявлена ракетная опасность. В регионе работают системы противовоздушной обороны.

По всей территории Украины объявлена тревога о воздушной опасности.