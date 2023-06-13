Человеческие останки нашли на месте обрушения эстакады трассы в США

Ранее не поступали сообщения о жертвах этого происшествия. При этом судьба водителя грузовика с автоцистерной, возгорание которой привело к обрушению эстакады, до сих пор не была установлена. Губернатор штата Джошуа Шапиро ввел режим чрезвычайного положения. Это позволит выделить дополнительные средства на разбор завалов и ремонт эстакады. Возможно, на этой уйдет нескольких месяцев.