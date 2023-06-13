Человеческие останки нашли на месте обрушения эстакады трассы в США

CNN: человеческие останки обнаружили на месте обрушения эстакады трассы в США
В США на месте обрушения части эстакады федеральной трассы I-95 в районе города Филадельфия (штат Пенсильвания) были найдены человеческие останки, сообщает СNN.
"Власти устанавливают принадлежность останков", — говорится в сообщении со ссылкой на представителя полицейского управления штата.
Ранее не поступали сообщения о жертвах этого происшествия. При этом судьба водителя грузовика с автоцистерной, возгорание которой привело к обрушению эстакады, до сих пор не была установлена. Губернатор штата Джошуа Шапиро ввел режим чрезвычайного положения. Это позволит выделить дополнительные средства на разбор завалов и ремонт эстакады. Возможно, на этой уйдет нескольких месяцев.
Министр транспорта Соединенных Штатов Пит Буттеджадж ранее заявил, что обрушение части эстакады федеральной трассы I-95 будет иметь "значительные последствия" для региона. Часть эстакады трассы I-95 обрушилась 11 июня после возгорании автоцистерны, которая перевозила свыше 30 тыс. литров бензина. Власти вынуждены были перекрыть участок федеральной трассы, соединяющей 15 штатов. Это трасса имеет длину более 3 тыс. км.