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Конгрессмен США обвинил Байдена в «преступлении века»

Американский лидер Джо Байден, по предварительным данным, связан с руководством украинской частной газодобывающей группой компаний Burisma, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление экс-врача Белого дома, конгрессмена-республиканца Ронни Джексона.

Конгрессмен США обвинил Байдена в «преступлении века»
© ТАСС

По его словам, если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и президентом Соединенных Штатов, они должны быть немедленно обнародованы. Политик назвал это преступлением века, а самого Байдена «самым большим преступником» среди всех американских лидеров.

По данным телеканала Fox News, сенатор США Чак Грассли заявил, что исполнительный директор Burisma якобы дал взятку Байдену и его сыну. Он также сохранил 17 аудиозаписей своих бесед с ними, в том числе — две непосредственно с президентом США в качестве страховки. Грассли сослался на содержимое документа ФБР, который бюро передала американским парламентариям в рамках расследования Конгресса в отношении Байдена в связи с предполагаемым получением им взятки.

Ранее председатель Палаты представителей по надзору Джеймс Комер обвинил членов семьи действующего главы государства в получении миллионов долларов от КНР и Румынии. Отмечается, что сын Байдена Хантер использовал свои семейные связи для встреч с высокопоставленными политиками из ООН. Также президента США обвиняют в терроризме из-за подрыва российских газопроводов «Северные потоки».

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