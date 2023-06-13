Американский лидер Джо Байден, по предварительным данным, связан с руководством украинской частной газодобывающей группой компаний Burisma, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление экс-врача Белого дома, конгрессмена-республиканца Ронни Джексона.

По его словам, если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и президентом Соединенных Штатов, они должны быть немедленно обнародованы. Политик назвал это преступлением века, а самого Байдена «самым большим преступником» среди всех американских лидеров.

По данным телеканала Fox News, сенатор США Чак Грассли заявил, что исполнительный директор Burisma якобы дал взятку Байдену и его сыну. Он также сохранил 17 аудиозаписей своих бесед с ними, в том числе — две непосредственно с президентом США в качестве страховки. Грассли сослался на содержимое документа ФБР, который бюро передала американским парламентариям в рамках расследования Конгресса в отношении Байдена в связи с предполагаемым получением им взятки.