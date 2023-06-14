Законодатель США внесла в Конгресс статьи об импичменте Байдена

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо) поставила в Конгрессе вопрос об импичменте президента США Джо Байдена из-за его неспособности выполнять должностные обязанности по охране границ страны.

"Джо Байден полностью провалил свою конституционную обязанность по защите нашей южной границы. По этой причине я внесла в Конгресс положения импичмента, чтобы отстранить его от должности", - написала она на странице в Twitter.

Ранее в интервью телеканалу Fox News она призвала членов Республиканской партии использовать большинство, которым они обладают в Палате представителей, чтобы как можно скорее отправить Байдена в отставку. "Учитывая серьезность нарушения Джо Байденом конституционной клятвы добросовестно исполнять обязанности президента <...>, это то, что мы должны сделать [республиканским] большинством, представленным в Палате представителей. Это наш долг", - убеждена она.