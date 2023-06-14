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Законодатель США внесла в Конгресс статьи об импичменте Байдена

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо) поставила в Конгрессе вопрос об импичменте президента США Джо Байдена из-за его неспособности выполнять должностные обязанности по охране границ страны.

Законодатель США внесла в Конгресс статьи об импичменте Байдена
© EPA

"Джо Байден полностью провалил свою конституционную обязанность по защите нашей южной границы. По этой причине я внесла в Конгресс положения импичмента, чтобы отстранить его от должности", - написала она на странице в Twitter.

Ранее в интервью телеканалу Fox News она призвала членов Республиканской партии использовать большинство, которым они обладают в Палате представителей, чтобы как можно скорее отправить Байдена в отставку. "Учитывая серьезность нарушения Джо Байденом конституционной клятвы добросовестно исполнять обязанности президента <...>, это то, что мы должны сделать [республиканским] большинством, представленным в Палате представителей. Это наш долг", - убеждена она.

В конце мая о планах представить положения импичмента президента США Джо Байдена сообщила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия). Законодатель убеждена, что администрация нынешнего лидера "ставит Америку на последнее место и с 20 января 2021 года занимается систематическим разрушением этой страны". По ее мнению, Байден не способен выполнять обязанности президента США и представляет угрозу национальной безопасности государства.

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