ВОЗ разработала новый план реагирования на COVID-19

Региональный офис Всемирной организации здравоохранения в Европе запускает план по переходу на новый этап работы в отношении коронавируса и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, сообщает news.ru.

План предполагает инвестирование и повышенное внимание стран к «совместному эпиднадзору». Также планируется увеличить лабораторный потенциал для сбора и анализа данных о COVID-19, предоставление конкретных планов, «начиная от реагирования на пандемию COVID-19 и гриппа и заканчивая комплексным планированием реагирования на пандемии респираторного вируса».

Как отметили в организации, окончание эпидемии коронавируса — не повод расслабляться. Необходимо не упустить уроки последний трех лет.

Ожидается, что переход на новый план станет основой для будущей пятилетней программы действий по укреплению готовности к ЧС в здравоохранении в Европе в 2024-2029 годах.