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ВОЗ разработала новый план реагирования на COVID-19

Региональный офис Всемирной организации здравоохранения в Европе запускает план по переходу на новый этап работы в отношении коронавируса и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, сообщает news.ru.

ВОЗ разработала новый план реагирования на COVID-19
© РИА Новости

План предполагает инвестирование и повышенное внимание стран к «совместному эпиднадзору». Также планируется увеличить лабораторный потенциал для сбора и анализа данных о COVID-19, предоставление конкретных планов, «начиная от реагирования на пандемию COVID-19 и гриппа и заканчивая комплексным планированием реагирования на пандемии респираторного вируса».

Как отметили в организации, окончание эпидемии коронавируса — не повод расслабляться. Необходимо не упустить уроки последний трех лет.

Ожидается, что переход на новый план станет основой для будущей пятилетней программы действий по укреплению готовности к ЧС в здравоохранении в Европе в 2024-2029 годах.

С конца января 2020 года по 5 мая 2023 года в мире действовал режим ЧС на фоне пандемии COVID-19. Было зафиксировано более 767 млн случаев заражения вирусом, скончались около 7 млн людей по всему миру.

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