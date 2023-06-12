Зеленский заявил о неутешительных результатах проверок укрытий на Украине

"Был на ставке сегодня и итоговый доклад о готовности и неготовности укрытий по всей стране, в крупнейших городах и Киеве. <...> Результаты, мягко говоря, неутешительны. На пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений - и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для наших людей во всех украинских городах", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале в понедельник.