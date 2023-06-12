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Байден перенес стоматологическую операцию без осложнений

Президент США Джо Байден без осложнений перенес стоматологическую операцию и чувствует себя хорошо. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на регулярном брифинге для журналистов.

Белый дом рассказал о самочувствии Байдена после операции
© globallookpress.com

"Я могу подтвердить, что процедура была успешно завершена. Президент хорошо себя чувствует, он, конечно же, будет работать в своей резиденции сегодня вечером", - сказала она.

Ее спросили, столкнулся ли американский лидер с какими-либо осложнениями в ходе операции.

"Как вы все знаете, а некоторые из вас могли даже сталкиваться с такой процедурой, это стандартная стоматологическая операция", - ответила Жан-Пьер.

По словам лечащего врача главы администрации США Кевина О'Коннора, американский лидер пожаловался на зубную боль 11 июня. Специалисты провели в Белом доме обследование и приняли решение о необходимости депульпирования больного зуба.

Встречу Байдена и Столтенберга перенесли

Ранее Белый дом сообщил, что встреча Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которая должна была состояться 12 июня, перенесена на 13 июня.

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