Байдену проведут стоматологическую операцию

Позднее в окружении американского лидера уточнили, что эта процедура не будет проводиться под общим наркозом, временной передачи полномочий не планируется. "Нет, президент не будет находиться под общим наркозом, и 25-я поправка [к Конституции США] вводиться в действие не будет", - подчеркнули в Белом доме. Упомянутая поправка предусматривает передачу полномочий вице-президенту США в случае отстранения главы государства от должности, а также при его смерти или уходе в отставку.