США запланировали перестроить Совбез ООН

© Lenta.ru

Вашингтон предлагает добавить еще около шести постоянных мест в Совбез ООН, при этом без предоставления этим странам права вето. Отмечается, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже проводит консультации с дипломатами из 193 государств-членов организации по поводу расширения состава участников.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости реформировать Совбез ООН. По его словам, Организация объединенных наций остается единственной универсальной организацией, однако ее Совет Безопасности нуждается в реформировании.